Advertisement

عربي-دولي

"رعب" في فرنسا.. إليكم ما قامت به إمرأة داخل مسجد!

Lebanon 24
11-06-2025 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1373553-638852492930644323.png
Doc-P-1373553-638852492930644323.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت الشرطة الفرنسية القبض على امرأة اقتحمت مسجداً في أليس في فرنسا، حاملة بيدها سيخا حديديّاً، وقالت "سأقتلكم جميعا". 
Advertisement

وقالت الشرطة إنها احتجرت المرأة بعد "تهديدات بالقتل لأسباب دينية". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
هذا ما قامت به قوة من اليونيفيل في بلدة الجميجمة في الجنوب
lebanon 24
11/06/2025 16:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عند الفجر... شاب يشنق نفسه داخل مسجد!
lebanon 24
11/06/2025 16:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... هذا ما قامت به أنجي خوري داخل عيادة طبيّة
lebanon 24
11/06/2025 16:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأيرلندي: ما تقوم به إسرائيل في غزة أمر بربري
lebanon 24
11/06/2025 16:30:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:19 | 2025-06-11
08:53 | 2025-06-11
08:53 | 2025-06-11
08:33 | 2025-06-11
08:15 | 2025-06-11
08:02 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24