"رعب" في فرنسا.. إليكم ما قامت به إمرأة داخل مسجد!

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ألقت الشرطة القبض على امرأة اقتحمت مسجداً في أليس في ، حاملة بيدها حديديّاً، وقالت "سأقتلكم جميعا".وقالت الشرطة إنها احتجرت المرأة بعد "تهديدات بالقتل لأسباب دينية". (ارم نيوز)