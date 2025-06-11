موظفون في أكثر من 100 دولة سيتأثّرون... متى ستُغلق أميركا مكاتب "USAID"؟

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وأضافت الصحيفة نقلاً عن وثيقة داخلية حصلت عليها: "أمر بإلغاء جميع الموظفين الدوليين للوكالة، مع نقل السيطرة على برامج المساعدات الخارجية مباشرة إلى وزارة الخارجية". كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة، أنّ تنوي إغلاق كافة المكاتب الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"، ونقل السيطرة على برامجها إلى حتى 30 أيلول المقبل".وأضافت الصحيفة نقلاً عن وثيقة داخلية حصلت عليها: "أمر بإلغاء جميع الموظفين الدوليين للوكالة، مع نقل السيطرة على برامج المساعدات الخارجية مباشرة إلى وزارة الخارجية".

ومن المتوقع أن يكتمل هذا الإجراء بحلول 30 أيلول، وسيُؤثّر على مئات من موظفي الوكالة حول العالم، بما في ذلك موظفي الخدمة الدبلوماسية والمقاولين والموظفين المحليين في أكثر من 100 دولة. (روسيا اليوم)