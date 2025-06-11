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الأبنيّة اهتزّت... زلزال ضرب تايوان وهذه قوّته

Lebanon 24
11-06-2025 | 08:02
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قال المعهد الأميركيّ للجيوفيزياء، إنّ زلزالاً بقوة 5.9 على مقياس ريختر ضرب تايوان، واهتزّت الأبنية في العاصمة تايبيه.

 
وبحسب المعهد الأميركيّ، ضرب الزلزال على عمق 31 كيلومترا تقريباً قبالة سواحل تايوان الشرقية على مسافة 71 كيلومترا جنوب مدينة هوالين.
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وأكدت السلطات التايوانية عدم ورود تقارير حول وقوع أضرار أو إصابات. (ارم نيوز)
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