ترامب: إكتمال الإتّفاق التجاري مع الصين

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أعلن الرئيس عن اكتمال الاتفاق التجاري بين والصين، مشيرا إلى أنه في انتظار الموافقة النهائية من قيادة البلدين.وقال إن "بلاده وضمن الاتفاق مع ، سوف تسمح مجددا للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية".وكشف أنه "بموجب الاتفاق التجاري الجديد ستواصل توريد النادرة إلى الولايات المتحدة". (روسيا اليوم)