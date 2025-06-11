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إقتصاد

ترامب: إكتمال الإتّفاق التجاري مع الصين

Lebanon 24
11-06-2025 | 08:33
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أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن اكتمال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أنه في انتظار الموافقة النهائية من قيادة البلدين.
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وقال ترامب إن "بلاده وضمن الاتفاق مع بكين، سوف تسمح مجددا للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية".

وكشف أنه "بموجب الاتفاق التجاري الجديد ستواصل الصين توريد المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة". (روسيا اليوم)
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