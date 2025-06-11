روسيا تُرسل آلاف الأطنان من القمح إلى غزة

وصلت إلى الأراضي دفعة جديدة من القمح من في إطار المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها الرئيس للشعب الفلسطيني.

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ووفقا لتصريحات سابقة للرئيس الفلسطيني فإن الكمية المقدمة من روسيا البالغة 30 ألف طن من القمح، ستقدم إلى سكان . (روسيا اليوم)