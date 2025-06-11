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عربي-دولي

روسيا تُرسل آلاف الأطنان من القمح إلى غزة

Lebanon 24
11-06-2025 | 08:53
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وصلت إلى الأراضي الفلسطينية دفعة جديدة من القمح من روسيا في إطار المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين للشعب الفلسطيني.
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ووفقا لتصريحات سابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس فإن الكمية المقدمة من روسيا البالغة 30 ألف طن من القمح، ستقدم إلى سكان قطاع غزة. (روسيا اليوم)

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