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عربي-دولي

تُشبه الخفاش... العثور على سمكة "الشيطان" على شاطىء دولة عربيّة (فيديو)

Lebanon 24
11-06-2025 | 09:19
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طفت سمكة "الشيطان" السوداء على ساحل أحد الشواطئ الجزائرية، ما أثار استغراب سكان المنطقة.

 
وقام أحد الشباب بإعادتها إلى البحر رغم ثقلها، مستخدماً منشفة.
 
 
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وأوضح الخبير البيئي ومستكشف الحياة البرية في الجزائر مراد علوان، أن السمكة الشبيهة بالخفاش الضخم، "من فصيلة الشفنينيات، وتمَّ إدراجها سنة 2004 في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية على أنها من الأنواع الضعيفة، وصنفت سنة 2006 على أنها مهددة بالانقراض لانخفاض قدرتها الإنجابية".
 
 
كما أشار إلى أن مجيء تلك السمكة نحو الشاطئ كما غيرها من أنواع الحيتان "يعود إلى التلوث المائي وارتفاع درجة حرارة المحيطات. (العربية)
 
 
 
 

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