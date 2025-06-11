تُشبه الخفاش... العثور على سمكة "الشيطان" على شاطىء دولة عربيّة (فيديو)

طفت سمكة "الشيطان" السوداء على ساحل أحد الشواطئ الجزائرية، ما أثار استغراب سكان المنطقة.





وقام أحد الشباب بإعادتها إلى البحر رغم ثقلها، مستخدماً منشفة.

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وأوضح الخبير البيئي ومستكشف الحياة البرية في مراد ، أن السمكة الشبيهة بالخفاش الضخم، "من فصيلة الشفنينيات، وتمَّ إدراجها سنة 2004 في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية على أنها من الأنواع الضعيفة، وصنفت سنة 2006 على أنها مهددة بالانقراض لانخفاض قدرتها الإنجابية".