حريق ثان جنوب إيران

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وأعلن مهرداد حسن‌ ، لإدارة الأزمات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران اندلاع حريق واسع النطاق في أحد مستودعات النفايات الواقعة بالقرب من ميناء رجائي، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان غطّت أجزاءً من المنطقة. بعد الحريق الذي اندلع بوقت سابق اليوم في مدينة دير الساحلية جنوب ، اندلع حريق آخر في مستودعات النفايات الواقعة بالقرب من ميناء رجائي في مدينة عباس.وأعلن مهرداد حسن‌ ، لإدارة الأزمات في محافظة هرمزغان جنوبي إيران اندلاع حريق واسع النطاق في أحد مستودعات النفايات الواقعة بالقرب من ميناء رجائي، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان غطّت أجزاءً من المنطقة.

إلا أنه أوضح أن الحريق "بات حالياً" بفضل تدخل فرق الإطفاء التابعة لصناعات غرب بندر عباس التي وصلت إلى الموقع بشكل سريع وعملت على إخماد النيران ومنع انتشارها.



وكان حريق اندلع قبل ساعات في حاوية بتروكيماويات بميناء دير بمحافظة بوشهر، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص بجروح، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي ال من دون تحديد السبب. (العربية)