ناشدت عائلة أردنية السلطات الرسمية وأجهزة الشرطة والدفاع المدني، ببذل كل الجهود لإنقاذ ابنها الشاب الطعمات البالغ من العمر 37 عاماً، بعدما علق في بئر مائي بعمق 60 متراً منذ ظهر يوم الاثنين الماضي.

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وقالت شقيقة عيسى، إنّ "شقيقها عالق في البئر منذ نحو 48 ساعة، وليس لديهم تفاصيل عن الحادثة، وإذا ما كان انزلق أو كانت الحادثة مقصودة، أو أن المنطقة تعرضت لعمليات هدم أدت للحادثة".

وأضافت أم عمار: "نحن في سباق مع الزمن، ندعو الله أن يخرج أخي سالماً، وأجهزة الإنقاذ والدفاع المدني متواجدة في المكان، ونناشدهم بذل كل الجهود لإنقاذ حياته". (ارم نيوز)

الشاب عيسى عالق في بئر منذ 48 ساعة... وعائلته تُناشد لإنقاذه