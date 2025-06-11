العالم على أعتاب المزيد من الأرقام القياسية الحرارية في 2025!

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وبحسب التقرير، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء العالمي 15.79 درجة مئوية، متجاوزاً متوسط الفترة 1991-2020 بمقدار 0.53 درجة مئوية، وهو أقل بفارق طفيف عن الرقم القياسي المسجل في مايو 2024 الذي بلغ 15.91 درجة مئوية. كشف علماء في خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) التابعة للاتحاد أن شهر أيار 2025 سجّل ثاني أعلى متوسط درجات حرارة عالمية في التاريخ منذ بدء تسجيل البيانات المناخية.وبحسب التقرير، بلغ متوسط درجة حرارة الهواء العالمي 15.79 درجة مئوية، متجاوزاً متوسط الفترة 1991-2020 بمقدار 0.53 درجة مئوية، وهو أقل بفارق طفيف عن الرقم القياسي المسجل في مايو 2024 الذي بلغ 15.91 درجة مئوية.



وعزا الخبراء هذا الارتفاع المستمر في درجات الحرارة إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية، مؤكدين أن العالم يشهد سلسلة متتالية من الأرقام القياسية؛ إذ سبق هذا الشهر ثاني أكثر أشهر أبريل حرارة، وثاني أكثر أشهر آذار حرارة، وثالث أكثر أشهر شباط حرارة، وأشد أشهر يناير حرارة في السجلات.



وأوضح مركز كوبرنيكوس في بون – ، أن درجات الحرارة في أيار 2025 تجاوزت مستويات ما قبل العصر الصناعي (1850-1900) بـ 1.4 درجة مئوية، وهي العتبة التي يعتمد عليها العلماء في قياس تغير المناخ الحديث.



ورغم أن أيار 2025 كسر مؤقتاً سلسلة الأشهر التي تجاوزت فيها درجات الحرارة عالمياً عتبة 1.5 درجة مئوية خلال 21 شهراً من أصل 22 شهراً الماضية (باستثناء 2024)، إلا أن الخبراء يتوقعون عودة الارتفاع قريباً مع استمرار سخونة النظام المناخي.



وفي هذا السياق، علّق مدير خدمة كوبرنيكوس، كارلو بونتمبو، قائلاً: "رغم أن أيار 2025 شكل محطة مؤقتة دون حاجز 1.5 درجة مئوية، إلا أن الاتجاه التصاعدي في درجات الحرارة مرشح للاستمرار في ظل استمرار الانبعاثات العالمية".



وسجلت في أيار تبايناً في درجات الحرارة، إذ بلغ متوسط الحرارة 12.98 درجة مئوية، أي أقل بـ 0.29 درجة مئوية من المتوسط المعتاد، مع طقس أكثر برودة في أوروبا الشرقية وشرق وفنلندا، في حين عانت أوروبا الغربية من موجات حر غير مسبوقة.



وامتدت موجات الحر إلى مناطق واسعة من العالم شملت غرب أنتاركتيكا، والشرق الأوسط، وغرب آسيا، وشمال شرق وشمال كندا، بينما سجلت مناطق مثل وألاسكا وأجزاء من إفريقيا وشمال أستراليا وشرق أنتاركتيكا درجات حرارة أقل من المعتاد.



أما على صعيد الأمطار، فقد تباينت أيضاً، إذ سجلت أمطاراً فوق المعدل في جنوب أوروبا والدول الإسكندنافية ودول البلطيق وغرب روسيا، فيما عانت مناطق أخرى مثل شمال ووسط أوروبا وجنوب روسيا وتركيا وأوكرانيا من الجفاف.



وأشار التقرير إلى أن ربيع 2025 جاء في المرتبة الثانية من حيث الحرارة منذ بدء التسجيلات في عام 1884، بمتوسط 0.59 درجة مئوية فوق متوسط 1991-2020، خلف ربيع 2024.



كما أظهرت بيانات كوبرنيكوس أن أيار 2025 شهد متوسط درجة حرارة سطح بحر عالمي بلغ 20.79 درجة مئوية، وهو أقل بقليل من الرقم القياسي السابق في أيار 2024، فيما انخفضت مساحة الجليد البحري في القطب بنسبة 2% عن المعدل، لتسجل تاسع أدنى مستوى لها منذ 47 عاماً من المراقبة بالأقمار الصناعية.



وتُعد هذه البيانات مؤشراً إضافياً على تسارع التغيرات المناخية التي تتطلب تحركاً عالمياً عاجلاً لاحتواء تبعاتها على كوكب الأرض. (روسيا اليوم)