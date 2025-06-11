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بريطانيا: خطة إسرائيل لإيصال المساعدات في غزة غير كافية!

Lebanon 24
11-06-2025 | 11:12
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، أنّ "خطة إسرائيل لإيصال المساعدات في غزة غير كافية ولا تفي بالغرض".
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وقال ستارمر في جلسة المساءلة الأسبوعية، إن "المشاهد التي رآها العالم في القطاع الفلسطيني خارج مراكز توزيع المساعدات مؤلمة"، مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني مروع".


أكمل: "هناك حاجة ماسة لمزيد من المساعدات من حيث الكمية والسرعة في دخول غزة، وخطة إسرائيل لإيصال المساعدات غير كافية ولا تفي بالغرض".


تابع: "مطلوب أن تتولى الأمم المتحدة والوكالات الأخرى إيصال هذه المساعدات وفق آليات معتمدة جيدا ويجب على إسرائيل السماح بذلك".


وأضاف "نحن نعمل مع الحلفاء بكل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، وبالطبع أيضا لإخراج الرهائن المحتجزين والوصول إلى وقف إطلاق نار نحن في أمسّ الحاجة إليه".
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