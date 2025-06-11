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عربي-دولي
الدعم السريع: سيطرنا على المثلث الحدودي مع مصر وليبيا
Lebanon 24
11-06-2025
|
11:30
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أعلنت
قوات الدعم السريع
السيطرة على المثلث الحدودي بين
السودان
ومصر وليبيا، الأربعاء، بعدما أعلن الجيش في بيان انسحابه من المنطقة.
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وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها تمكنت من "تحرير منطقة (المثلث) الاستراتيجية، التي تُشكّل نقطة التقاء محورية بين السودان وليبيا ومصر، في خطوة نوعية".
قبل ذلك، قال المتحدث باسم الجيش السوداني في بيان إن قواته "أخلت منطقة المثلث المطلة على الحدود بين السودان ومصر وليبيا" وذلك "في إطار ترتيباتها الدفاعية لصد العدوان".
وأضاف "في إطار ترتيباتها الدفاعية لصد العدوان، أخلت قواتنا اليوم منطقة المثلث المطلة على الحدود بين السودان ومصر وليبيا".
(سكاي نيوز)
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