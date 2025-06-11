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أوكرانيا تسترجع جثامين أكثر من ألف جندي سقطوا في المعارك مع روسيا

Lebanon 24
11-06-2025 | 12:15
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أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، استعادة جثث 1212 من جنودها قتلوا خلال الحرب مع روسيا، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها منذ بدء النزاع قبل أكثر من 3 سنوات.
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وأفات الهيئة الحكومية المسؤولة عن الملف في بيان أنه "تمت إعادة جثامين 1212 جندياً سقطوا في الميدان إلى أوكرانيا"، مضيفة أن "المحققين" وأطباء شرعيين "سيحددون هوية القتلى في أقرب وقت ممكن"، وفق فرانس برس.
كما قالت سلطات كييف إن العملية تشمل جنوداً قضوا في مناطق خاركيف ولوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، فضلا عن أولئك الذين سقطوا خلال توغل الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الروسية.
(العربية)
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