أوكرانيا تسترجع جثامين أكثر من ألف جندي سقطوا في المعارك مع روسيا

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أعلنت ، اليوم الأربعاء، استعادة جثث 1212 من جنودها قتلوا خلال الحرب مع ، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها منذ بدء النزاع قبل أكثر من 3 سنوات.وأفات الهيئة الحكومية المسؤولة عن الملف في بيان أنه "تمت إعادة جثامين 1212 جندياً سقطوا في الميدان إلى أوكرانيا"، مضيفة أن "المحققين" وأطباء شرعيين "سيحددون هوية القتلى في أقرب وقت ممكن"، وفق فرانس برس.كما قالت سلطات إن العملية تشمل جنوداً قضوا في مناطق خاركيف ولوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ، فضلا عن أولئك الذين سقطوا خلال توغل الجيش الأوكراني في الروسية.(العربية)