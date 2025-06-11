الدفاع الأميركية تدافع عن نشر قواتها في لوس أنجلوس: إجراء قانوني

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أكد الأميركي ، أن نشر قوات في أمر قانوني ودستوري.وقال هيغسث، اليوم الأربعاء، إن نشر آلاف الجنود في مدينة لوس أنجلوس يهدف إلى الحفاظ على النظام العام، وتمكين عمل وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليين.كما أضاف خلال جلسة استماع في : "المهمة في لوس أنجلوس تتعلق بالحفاظ على النظام العام نيابة عن وكلاء إنفاذ القانون، الذين يستحقون أداء مهامهم دون أن يتعرضوا لهجوم من حشود من الناس".وأوضح أن نشر 4000 من ، و700 من (المارينز) "قانوني ويتوافق مع ".(العربية)