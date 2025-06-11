24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الدفاع الأميركية تدافع عن نشر قواتها في لوس أنجلوس: إجراء قانوني
Lebanon 24
11-06-2025
|
12:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الدفاع
الأميركي
بيت هيغسث
، أن نشر قوات في
لوس أنجلوس
أمر قانوني ودستوري.
Advertisement
وقال هيغسث، اليوم الأربعاء، إن نشر آلاف الجنود في مدينة لوس أنجلوس يهدف إلى الحفاظ على النظام العام، وتمكين عمل وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليين.
كما أضاف خلال جلسة استماع في
مجلس الشيوخ الأميركي
: "المهمة في لوس أنجلوس تتعلق بالحفاظ على النظام العام نيابة عن وكلاء إنفاذ القانون، الذين يستحقون أداء مهامهم دون أن يتعرضوا لهجوم من حشود من الناس".
وأوضح أن نشر 4000 من
قوات الحرس الوطني
، و700 من
مشاة البحرية
(المارينز) "قانوني ويتوافق مع
الدستور
".
(العربية)
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: محكمة أميركية تصدر أمرا يقيّد نشر القوات المسلحة في لوس أنجلوس
Lebanon 24
أ ف ب: محكمة أميركية تصدر أمرا يقيّد نشر القوات المسلحة في لوس أنجلوس
12/06/2025 00:43:42
12/06/2025 00:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أ.ف.ب: سلطات كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر القوات العسكرية في لوس أنجلوس
Lebanon 24
أ.ف.ب: سلطات كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر القوات العسكرية في لوس أنجلوس
12/06/2025 00:43:42
12/06/2025 00:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تجدّد الاحتجاجات في لوس أنجلوس رغم نشر قوات الحرس الوطني لمواجهتها
Lebanon 24
تجدّد الاحتجاجات في لوس أنجلوس رغم نشر قوات الحرس الوطني لمواجهتها
12/06/2025 00:43:42
12/06/2025 00:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
حكام الولايات الديمقراطيون: نشر قوات في لوس أنجلوس إساءة استخدام للسلطة
Lebanon 24
حكام الولايات الديمقراطيون: نشر قوات في لوس أنجلوس إساءة استخدام للسلطة
12/06/2025 00:43:42
12/06/2025 00:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب التوتر الإقليمي.. قائد القيادة المركزية الأميركية يرجئ شهادته أمام الكونغرس
Lebanon 24
بسبب التوتر الإقليمي.. قائد القيادة المركزية الأميركية يرجئ شهادته أمام الكونغرس
16:56 | 2025-06-11
11/06/2025 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة تغلي.. ماذا قال مسؤولون عن مصير مفاوضات "نووي إيران"؟
Lebanon 24
المنطقة تغلي.. ماذا قال مسؤولون عن مصير مفاوضات "نووي إيران"؟
16:47 | 2025-06-11
11/06/2025 04:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وساطة عراقية لمنع استهداف إيران للسفارة الأميركية
Lebanon 24
وساطة عراقية لمنع استهداف إيران للسفارة الأميركية
16:46 | 2025-06-11
11/06/2025 04:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار أميركي بتقليص البعثة في العراق تحسّبًا لمخاطر في المنطقة
Lebanon 24
قرار أميركي بتقليص البعثة في العراق تحسّبًا لمخاطر في المنطقة
16:44 | 2025-06-11
11/06/2025 04:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: انتشلنا جثتي رهينتين من غزة
Lebanon 24
نتنياهو: انتشلنا جثتي رهينتين من غزة
16:35 | 2025-06-11
11/06/2025 04:35:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
04:41 | 2025-06-11
11/06/2025 04:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الخامسة.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر حملها (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها للمرة الخامسة.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر حملها (صورة)
02:18 | 2025-06-11
11/06/2025 02:18:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سحب المذيعة عن الشاشة بسبب "التلاعب"
Lebanon 24
سحب المذيعة عن الشاشة بسبب "التلاعب"
01:45 | 2025-06-11
11/06/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعرت بتوعك شديد.. إدخال سيرين عبد النور إلى المستشفى إليكم التفاصيل
Lebanon 24
شعرت بتوعك شديد.. إدخال سيرين عبد النور إلى المستشفى إليكم التفاصيل
00:47 | 2025-06-11
11/06/2025 12:47:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!
Lebanon 24
ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!
08:25 | 2025-06-11
11/06/2025 08:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:56 | 2025-06-11
بسبب التوتر الإقليمي.. قائد القيادة المركزية الأميركية يرجئ شهادته أمام الكونغرس
16:47 | 2025-06-11
المنطقة تغلي.. ماذا قال مسؤولون عن مصير مفاوضات "نووي إيران"؟
16:46 | 2025-06-11
وساطة عراقية لمنع استهداف إيران للسفارة الأميركية
16:44 | 2025-06-11
قرار أميركي بتقليص البعثة في العراق تحسّبًا لمخاطر في المنطقة
16:35 | 2025-06-11
نتنياهو: انتشلنا جثتي رهينتين من غزة
16:17 | 2025-06-11
بعد سحبها عدداً من موظفيها من الشرق الأوسط... ماذا أعلنت أميركا؟
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
12/06/2025 00:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
12/06/2025 00:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
12/06/2025 00:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24