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الدفاع الأميركية تدافع عن نشر قواتها في لوس أنجلوس: إجراء قانوني

Lebanon 24
11-06-2025 | 12:35
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أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث، أن نشر قوات في لوس أنجلوس أمر قانوني ودستوري.
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وقال هيغسث، اليوم الأربعاء، إن نشر آلاف الجنود في مدينة لوس أنجلوس يهدف إلى الحفاظ على النظام العام، وتمكين عمل وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليين.

كما أضاف خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي: "المهمة في لوس أنجلوس تتعلق بالحفاظ على النظام العام نيابة عن وكلاء إنفاذ القانون، الذين يستحقون أداء مهامهم دون أن يتعرضوا لهجوم من حشود من الناس".

وأوضح أن نشر 4000 من قوات الحرس الوطني، و700 من مشاة البحرية (المارينز) "قانوني ويتوافق مع الدستور".
(العربية)
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