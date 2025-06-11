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نتنياهو: لن نسقط ولن نستسلم وسننتصر

Lebanon 24
11-06-2025 | 13:09
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في كلمة أمام الكنيست أن "الشرق الأوسط منطقة عنيفة وصعبة".
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أضاف: "لن نسقط ولن نستسلم وسننتصر".


تابع نتنياهو: "سنهزم حكم حماس في غزة ونعيد كل المخطوفين الأحياء والأموات جميعًا".


وأشار إلى أنه "في هذه الحرب حطمنا كثيرًا من أذرع إيران لكن الخطر ما يزال موجودًا".
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