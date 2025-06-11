نتنياهو: لن نسقط ولن نستسلم وسننتصر

Advertisement

أضاف: "لن نسقط ولن نستسلم وسننتصر".تابع : "سنهزم حكم في غزة ونعيد كل المخطوفين الأحياء والأموات جميعًا".وأشار إلى أنه "في هذه الحرب حطمنا كثيرًا من أذرع لكن الخطر ما يزال موجودًا".