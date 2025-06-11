كاتس يطالب القاهرة بمنع قافلة المتضامنين من بلوغ حدود غزة

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أعلن ، ، أن تتوقع أن تمنع وصول قافلة نشطاء متضامنين مع غزة، وإيقافها قبل وصولها إلى حدود مصر مع القطاع.وأكد أن تحرّك النشطاء المؤيدين لغزة يشكّل تهديدا أمنيا لإسرائيل ولمصر على حد سواء، وفقا لما أشارت "جيورزليم بوست".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أتوقع من مصر أن تمنع وصول المتضامنين إلى الحدود وأن تمنعهم من القيام باستفزازات ومحاولة دخول ".وأضاف محذرا: "أوعزت إلى الجيش الإسرائيلي منع دخول المتظاهرين من مصر إلى غزة". (سكاي نيوز)