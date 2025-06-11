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كاتس يطالب القاهرة بمنع قافلة المتضامنين من بلوغ حدود غزة

Lebanon 24
11-06-2025 | 13:25
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل تتوقع من مصر أن تمنع وصول قافلة نشطاء متضامنين مع غزة، وإيقافها قبل وصولها إلى حدود مصر مع القطاع.
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وأكد كاتس أن تحرّك النشطاء المؤيدين لغزة يشكّل تهديدا أمنيا لإسرائيل ولمصر على حد سواء، وفقا لما أشارت "جيورزليم بوست".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أتوقع من مصر أن تمنع وصول المتضامنين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية وأن تمنعهم من القيام باستفزازات ومحاولة دخول قطاع غزة".

وأضاف محذرا: "أوعزت إلى الجيش الإسرائيلي منع دخول المتظاهرين الجهاديين من مصر إلى غزة". (سكاي نيوز)


 
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