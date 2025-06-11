الجيش الليبي يرد على اتهامات القوات المسلحة السودانية له بدعم هجمات الدعم السريع

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رفض الجيش ، يوم الأربعاء، اتهاماتِ القواتِ المسلحة السودانية له بالتدخّل في مناطقَ حدوديةٍ داخل الأراضي السودانية.واعتبر الجيش الوطني أن ما تروج له السلطة في بشأن الاستيلاء على أراضٍ سودانية، أو الانحياز لأحِد أطراف النزاع، يهدف إلى تصدير الأزمة الداخلية السودانية وخلق عدو خارجي افتراضي.واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية الحدود وسيادة أراضيها واجب مقدس وعقيدة راسخة لدى القوات المسلحة، مشددًا على أن الحفاظ على الليبي هو حق وواجب لا حياد عنه تجاه المواطنين والوطن.من جهتها، أكدت عدمَ انخراطِها بأي شكلٍ من الأشكال في الصراع الدائر في السودان. (سكاي نيوز)