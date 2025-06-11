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عربي-دولي

السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء رسمي.. ما السبب؟

Lebanon 24
11-06-2025 | 13:53
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ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، ان السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء رسمي.
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ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي قولهما ان "السفارة الأميركية بالعراق تستعد للإخلاء".

وأضاف ان "ذلك جاء بسبب تصاعد المخاطر الأمنية".
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