عراقجي يلوّح بإجراءات حاسمة ردًا على مواقف أوروبية محتملة

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حذر عباس عراقجي اليوم الأربعاء، دول الترويكا الأوروبية من أن أي خطأ استراتيجي آخر ترتكبه سيدفع إلى توجيه رد حاسم.وقال عراقجي في منشور عبر حسابه على "إكس": "لقد مُنحت دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) سبع سنوات لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. لكنها فشلت فشلا ذريعا، إما عن عمد أو لعدم كفاءتها".وأضاف": "بدلا من إظهار الندم أو الرغبة في تسهيل الدبلوماسية، تُشجع الدول الأوروبية الثلاث اليوم على المواجهة من خلال المطالبة السخيفة بمعاقبة ممارستها حقها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في الرد على عدم وفاء نظرائها بالتزاماتهم".واختتم الوزير قائلا: "كما حذرت: خطأ استراتيجي فادح آخر ترتكبه الدول الأوروبية الثلاث سيُجبر إيران على الرد بقوة. وسيقع اللوم بالكامل على الجهات الخبيثة التي تُحطم مكانتها".