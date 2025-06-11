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عربي-دولي

عراقجي يلوّح بإجراءات حاسمة ردًا على مواقف أوروبية محتملة

Lebanon 24
11-06-2025 | 14:25
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حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء، دول الترويكا الأوروبية من أن أي خطأ استراتيجي آخر ترتكبه سيدفع إيران إلى توجيه رد حاسم.
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وقال عراقجي في منشور عبر حسابه على "إكس": "لقد مُنحت دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) سبع سنوات لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. لكنها فشلت فشلا ذريعا، إما عن عمد أو لعدم كفاءتها".

وأضاف": "بدلا من إظهار الندم أو الرغبة في تسهيل الدبلوماسية، تُشجع الدول الأوروبية الثلاث اليوم على المواجهة من خلال المطالبة السخيفة بمعاقبة إيران على ممارستها حقها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في الرد على عدم وفاء نظرائها بالتزاماتهم".

واختتم الوزير الإيراني قائلا: "كما حذرت: خطأ استراتيجي فادح آخر ترتكبه الدول الأوروبية الثلاث سيُجبر إيران على الرد بقوة. وسيقع اللوم بالكامل على الجهات الخبيثة التي تُحطم مكانتها".
(روسيا اليوم)

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