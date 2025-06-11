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عربي-دولي

بموافقة رسمية… أوكرانيا تسمح لبولندا بنبش رفات جنودها في لفيف

Lebanon 24
11-06-2025 | 14:45
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أعلنت وزارة الثقافة الأوكرانية عن منح بولندا تصريحا بإجراء عملية استخراج لرفات الجنود البولنديين الذين قتلوا عام 1939 في مدينة لفيف.
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وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الأوكرانية: "نحيطكم علما بأنه تم منح الجانب البولندي تصريحا بإجراء عملية استخراج رفات الجنود البولنديين الذين قتلوا عام 1939 ودفنوا في أراضي قرية زبويشا سابقا (الواقعة حاليا ضمن حدود لفيف)".

من جانبها، منحت بولندا أوكرانيا تصريحا بإجراء أعمال البحث واستخراج الرفات في القرية البولندية يورتشكوفا. (روسيا اليوم)
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