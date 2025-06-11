بموافقة رسمية… أوكرانيا تسمح لبولندا بنبش رفات جنودها في لفيف

Advertisement

أعلنت عن منح تصريحا بإجراء عملية استخراج لرفات الجنود البولنديين الذين قتلوا عام 1939 في مدينة لفيف.وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة : "نحيطكم علما بأنه تم منح الجانب البولندي تصريحا بإجراء عملية استخراج رفات الجنود البولنديين الذين قتلوا عام 1939 ودفنوا في أراضي قرية زبويشا سابقا (الواقعة حاليا ضمن حدود لفيف)".من جانبها، منحت بولندا تصريحا بإجراء أعمال البحث واستخراج الرفات في القرية يورتشكوفا. (روسيا اليوم)