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عربي-دولي

قبل أيام من الجولة السادسة من المحادثات النووية... ماذا قال بزشكيان؟

Lebanon 24
11-06-2025 | 14:29
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جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده أن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، وذلك في أعقاب تلميحات أميركية عن إعداد خطط بديلة في حال تعثرت المفاوضات.
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وقال بزشكيان إن طهران تتحدث مع أميركا وأوروبا، لكنها رغم ذلك لا تقبل الإملاءات، وفق تعبيره.


كما رأى الرئيس الإيراني أن أعداء إيران يحاولون إثارة فتنة داخلية لمهاجمتها، مشددا على أنها ستفشل ذلك.


جاء هذا قبل أيام من الجولة السادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وبعد تهديد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، بأن بلاده ستضرب القواعد الأميركية في حال اندلع صراع.
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