قبل أيام من الجولة السادسة من المحادثات النووية... ماذا قال بزشكيان؟

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وقال إن تتحدث مع أميركا وأوروبا، لكنها رغم ذلك لا تقبل الإملاءات، وفق تعبيره.كما رأى الرئيس أن أعداء يحاولون إثارة فتنة داخلية لمهاجمتها، مشددا على أنها ستفشل ذلك.جاء هذا قبل أيام من الجولة السادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وبعد تهديد الإيراني ، بأن بلاده ستضرب القواعد الأميركية في حال اندلع صراع.