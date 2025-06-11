نتنياهو: انتشلنا جثتي رهينتين من غزة

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وقال إن الجيش وجهاز الأمن الداخلي " " عثرا على جثتي رهينتين في غزة، مضيفا أن جثة يائير ياكوف انتشلت، إلى جانب جثة رهينة آخر لم يصدر بعد تصريح بالكشف عن هويته.جاء إعلان بعد ساعات من تأكيده تحقيق تقدم كبير في الجهود المبذولة لإطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين في .