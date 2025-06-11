Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: انتشلنا جثتي رهينتين من غزة

Lebanon 24
11-06-2025 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1373780-638852819097573542.png
Doc-P-1373780-638852819097573542.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، عن انتشال جثتي رهينتين من غزة بينهما جثة يائير ياكوف.
Advertisement

وقال إن الجيش وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" عثرا على جثتي رهينتين في غزة، مضيفا أن جثة يائير ياكوف انتشلت، إلى جانب جثة رهينة آخر لم يصدر بعد تصريح بالكشف عن هويته.

جاء إعلان نتنياهو بعد ساعات من تأكيده تحقيق تقدم كبير في الجهود المبذولة لإطلاق سراح باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: الجيش استعاد جثتي رهينتين خلال عملية في غزة
lebanon 24
12/06/2025 00:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعملية خاصة.. إسرائيل تستعيد جثتي رهينتين
lebanon 24
12/06/2025 00:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: جودي وغادي قتلا في هجوم 7 تشرين الأول وتم اختطاف جثتيهما إلى قطاع غزة
lebanon 24
12/06/2025 00:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: 21 رهينة في غزة على قيد الحياة
lebanon 24
12/06/2025 00:45:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:17 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:56 | 2025-06-11
16:47 | 2025-06-11
16:46 | 2025-06-11
16:44 | 2025-06-11
16:17 | 2025-06-11
16:06 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24