قرار أميركي بتقليص البعثة في العراق تحسّبًا لمخاطر في المنطقة

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قال مسؤول أمني ومصدر أميركي، يوم الأربعاء إن السفارة الأميركية في تستعد لإخلاء منظَّم نظراً لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، وفق ما أوردتهونقلت رويترز عن مسؤول أميركي: "من المقرر أن تجري إخلاءً منظماً للسفارة الأميركية في بغداد. الهدف هو القيام بذلك عبر الوسائل التجارية، لكن الجيش الأميركي مستعد للمساعدة في حال طلب منه ذلك".وقال مسؤول أميركي لوكالة : "بناء على أحدث تحليلاتنا، قررنا تقليص حجم بعثتنا في ".(سكاي نيوز)