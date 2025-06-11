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عربي-دولي

قرار أميركي بتقليص البعثة في العراق تحسّبًا لمخاطر في المنطقة

Lebanon 24
11-06-2025 | 16:44
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قال مسؤول أمني عراقي ومصدر أميركي، يوم الأربعاء إن السفارة الأميركية في بغداد تستعد لإخلاء منظَّم نظراً لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، وفق ما أوردته رويترز
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ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي: "من المقرر أن تجري وزارة الخارجية إخلاءً منظماً للسفارة الأميركية في بغداد. الهدف هو القيام بذلك عبر الوسائل التجارية، لكن الجيش الأميركي مستعد للمساعدة في حال طلب منه ذلك".

وقال مسؤول أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية: "بناء على أحدث تحليلاتنا، قررنا تقليص حجم بعثتنا في العراق".
(سكاي نيوز)
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