وساطة عراقية لمنع استهداف إيران للسفارة الأميركية

أعلن مسؤول أمني ، مساء اليوم الأربعاء، أنّه "سنعمل بقوّة لمنع أي استهداف للبعثة الدبلوماسية الأميركية في العاصمة ".

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اضاف المسؤول في كلامه عبر "فرانس برس"، انّ هناك تواصل مع الفصائل المسلّحة الموالية لإيران لإقناعها بعدم قصف واستهداف السفارة الأميركية.



