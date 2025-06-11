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عربي-دولي
المنطقة تغلي.. ماذا قال مسؤولون عن مصير مفاوضات "نووي إيران"؟
Lebanon 24
11-06-2025
|
16:47
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نقلت صحيفة "
واشنطن بوست
" الأميركية عن مسؤولين قولهم إن "احتمال انعقاد جولة تفاوض بين وانشطن وطهران نهاية الأسبوع، يبدو مُستبعداً بشكل مُتزايد".
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ويأتي هذا التصريح وسط تقارير عن قيام أميركا بإخلاء سفارات تابعة لها من موظفيها لاسيما في
العراق
، نظراً لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة وسط تبادل التهديدات بين أميركا وإيران في ظلّ اقتراب موعد عقد مفاوضات بشأن الملف
النووي
الإيراني
.
وقال مسؤول أمني
عراقي
ومصدر أميركي، يوم الأربعاء، إن السفارة الأميركية في
بغداد
تستعد لإخلاء منظَّم نظراً لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، وفق ما أوردت "
رويترز
".
أيضاً، نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله: "من المقرر أن تجري
وزارة الخارجية
إخلاءً منظماً للسفارة الأميركية في بغداد. الهدف هو القيام بذلك عبر الوسائل التجارية، لكن الجيش الأميركي مستعد للمساعدة في حال طلب منه ذلك".
وفي مقابلة نشرة، الأربعاء، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إنه بات أقل ثقة تجاه موافقة
إيران على
وقف تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق مع
واشنطن
.
وهدد
ترامب
إيران
مراراً بتوجيه ضربة عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
وكان
وزير الدفاع
الإيراني، عزيز ناصر زاده، قال، في وقت سابق الأربعاء، إن
طهران
ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة، إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.
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