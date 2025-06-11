المنطقة تغلي.. ماذا قال مسؤولون عن مصير مفاوضات "نووي إيران"؟

نقلت صحيفة " " الأميركية عن مسؤولين قولهم إن "احتمال انعقاد جولة تفاوض بين وانشطن وطهران نهاية الأسبوع، يبدو مُستبعداً بشكل مُتزايد".

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ويأتي هذا التصريح وسط تقارير عن قيام أميركا بإخلاء سفارات تابعة لها من موظفيها لاسيما في ، نظراً لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة وسط تبادل التهديدات بين أميركا وإيران في ظلّ اقتراب موعد عقد مفاوضات بشأن الملف .

وقال مسؤول أمني ومصدر أميركي، يوم الأربعاء، إن السفارة الأميركية في تستعد لإخلاء منظَّم نظراً لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، وفق ما أوردت " ".

أيضاً، نقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله: "من المقرر أن تجري إخلاءً منظماً للسفارة الأميركية في بغداد. الهدف هو القيام بذلك عبر الوسائل التجارية، لكن الجيش الأميركي مستعد للمساعدة في حال طلب منه ذلك".

وفي مقابلة نشرة، الأربعاء، قال الرئيس الأميركي إنه بات أقل ثقة تجاه موافقة وقف تخصيب اليورانيوم بموجب اتفاق مع .

وهدد مراراً بتوجيه ضربة عسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وكان الإيراني، عزيز ناصر زاده، قال، في وقت سابق الأربعاء، إن ستستهدف قواعد أميركية في المنطقة، إذا فشلت المحادثات النووية أو اندلع صراع مع واشنطن.