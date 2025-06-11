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عربي-دولي

بسبب التوتر الإقليمي.. قائد القيادة المركزية الأميركية يرجئ شهادته أمام الكونغرس

Lebanon 24
11-06-2025 | 16:56
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أعلن مسؤولان أميركيان، أن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال مايكل "إريك" كوريلا أرجأ شهادته أمام المشرعين الأميركيين التي كان من المقرر أن يدلي بها غدا الخميس بسبب التوتر في الشرق الأوسط.
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وكان من المقرر أن يدلي كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية، بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ غدا.
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