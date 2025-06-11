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عربي-دولي

إسرائيل "على أهبة الاستعداد" لضرب إيران.. وترامب: "سترون"

Lebanon 24
11-06-2025 | 23:02
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تلقى مسؤولون أميركيون معلومات تفيد أن إسرائيل "على أهبة الاستعداد" لشن عملية عسكرية ضد إيران، حسبما ذكرته مصادر متعددة لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية.
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وكانت تقارير سابقة أشارت إلى رغبة إسرائيل في توجيه ضربة لإيران، حتى مع المطالب الأميركية لها بعدم فعل ذلك طالما استمرت المحادثات النووية بين واشنطن وطهران.
 
في حال وقعت الضربة الإسرائيلية، تتوقع الولايات المتحدة أن ترد إيران على بعض المواقع الأميركية في العراق المجاور.

وكانت واشنطن أعلنت عزمها تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد لأسباب أمنية، حسبما أكد ترامب الذي اعتبر الشرق الأوسط "مكانا خطيرا"، وذلك عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأميركية بالمنطقة في حال اندلاع نزاع.
 
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجلي موظفين من الشرق الأوسط، بعدما ذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن قررت تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد.

وعندما سئل ترامب عن سبب السماح لأسر العسكريين الأميركيين بمغادرة الشرق الأوسط، كان رده: "سترون"، وفق ما قال مراسل شبكة "سي بي إس" الإخبارية عبر منصة "إكس".
 
وأضاف: "نقلنا موظفين أميركيين من الشرق الأوسط الخطر". (سكاي نيوز عربية) 

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