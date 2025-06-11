إسرائيل "على أهبة الاستعداد" لضرب إيران.. وترامب: "سترون"

تلقى مسؤولون أميركيون معلومات تفيد أن "على أهبة الاستعداد" لشن عملية عسكرية ضد ، حسبما ذكرته مصادر متعددة لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية.

Advertisement

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى رغبة إسرائيل في توجيه ضربة لإيران، حتى مع المطالب الأميركية لها بعدم فعل ذلك طالما استمرت المحادثات النووية بين وطهران.

في حال وقعت الضربة ، تتوقع أن ترد بعض المواقع الأميركية في المجاور.



وكانت واشنطن أعلنت عزمها تقليص عدد موظفي سفارتها في لأسباب أمنية، حسبما أكد الذي اعتبر "مكانا خطيرا"، وذلك عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأميركية بالمنطقة في حال اندلاع نزاع.

من جانبه، أكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تجلي موظفين من الشرق الأوسط، بعدما ذكر مسؤول في أن واشنطن قررت تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد.



وعندما سئل ترامب عن سبب السماح لأسر العسكريين بمغادرة الشرق الأوسط، كان رده: "سترون"، وفق ما قال مراسل شبكة "سي بي إس" الإخبارية عبر منصة "إكس".

وأضاف: "نقلنا موظفين أميركيين من الشرق الأوسط الخطر". (سكاي نيوز عربية)



