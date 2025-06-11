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عربي-دولي

ويتكوف بحث مع نتنياهو حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط

Lebanon 24
11-06-2025 | 23:10
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونت" الإسرائيلية بأن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بحث ليل الأربعاء الخميس، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هاتفيا، حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط.
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وقال ويتكوف، وفق الصحيفة الإسرائيلية، إن "إيران النووية تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل"، وإنه "يجب ألا يسمح لها أبدا بتخصيب اليورانيوم أو تطوير أي قدرات نووية".

وأضاف ويتكوف في كلمة خلال الحفل السنوي لمنظمة "هتزالاه المتحدة"، الذي أقيم في وول ستريت في نيويورك، أن "إيران التي تمتلك كميات كبيرة من الصواريخ تشكل تهديدا وجوديا لا يقل عن التهديد النووي. وهو تهديد وجودي للولايات المتحدة، والعالم الحر، وكل دول الخليج". (روسيا اليوم) 

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