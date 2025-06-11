ويتكوف بحث مع نتنياهو حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط

أفادت صحيفة " أحرونت" بأن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بحث ليل الأربعاء الخميس، مع رئيس وزراء هاتفيا، حالة التوتر المتزايدة في .

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وقال ويتكوف، وفق الصحيفة الإسرائيلية، إن " النووية تشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل"، وإنه "يجب ألا يسمح لها أبدا بتخصيب اليورانيوم أو تطوير أي قدرات نووية".



وأضاف ويتكوف في كلمة خلال الحفل السنوي لمنظمة "هتزالاه المتحدة"، الذي أقيم في في ، أن "إيران التي تمتلك كميات كبيرة من الصواريخ تشكل تهديدا وجوديا لا يقل عن التهديد . وهو تهديد وجودي للولايات المتحدة، والعالم الحر، وكل ". (روسيا اليوم)