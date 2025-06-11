Advertisement

عربي-دولي

على وقع التصعيد.. مسؤول أميركي يحسم الجدل بشأن جولة الأحد من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران

Lebanon 24
11-06-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1373856-638853059650951586.jpg
Doc-P-1373856-638853059650951586.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن مبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، مما يعني أن جولة المحادثات النووية بين واشنطن وطهران ستعقد.
Advertisement

وعلى وقع قرار الولايات المتحدة بإجلاء موظفين أميركيين من الشرق الأوسط بسبب "الخطر المحتمل" وفق تعبير الرئيس دونالد ترامب، كشفت تقارير صحفية عن تضارب بشأن مصير الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

فبينما قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي إن فرص عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران "تتضاءل"، ذكرت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" العكس.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن "احتمال عقد الجولة السادسة من المحادثات المقررة الأحد في سلطنة عمان كما كان مخططا لها، بات يتضاءل بشكل متزايد".

إلا أن مراسلا لـ"أكسيوس" قال لاحقا على منصة "إكس"، إن ويتكوف سيلتقي عراقجي في مسقط، الأحد، لمناقشة الرد الإيراني على المقترح الأميريكي الأحدث بشأن برنامج طهران النووي.

في المقابل، نقلت "سي إن إن" و"سي بي إس" عن مسؤول في الإدارة الأميركية، قوله إنه "في الوقت الحالي من المتوقع أن تعقد الجولة من هذا الأسبوع في سلطنة عمان".

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية نشرت الأربعاء، قال ترامب إنه أصبح "أقل ثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق" مع إيران حول الملف النووي.

وهددت الولايات المتحدة مرارا بتوجيه ضربات عسكرية لإيران، إذا فشلت المفاوضات معها.

وردا على ذلك، قال وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده أمس الأربعاء: "نأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، لكن إذا لم يحقق ذلك وفرض علينا صراع فلا شك أن خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا".

وتابع: "لدينا القدرة على الوصول إلى كل قواعد (الولايات المتحدة). سنستهدفها كلها من دون تردد في البلدان المضيفة لها".(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصدر إيراني: انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في روما
lebanon 24
12/06/2025 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: الجولة السادسة من المحادثات بين واشنطن وطهران ستعقد الجمعة في أوسلو أو الأحد في مسقط
lebanon 24
12/06/2025 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية سلطنة عمان: أعدنا جدولة الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران لأسباب لوجستية
lebanon 24
12/06/2025 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست عن مسؤولين: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران نهاية الأسبوع يبدو مستبعدا بشكل متزايد
lebanon 24
12/06/2025 10:22:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:01 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:17 | 2025-06-12
03:01 | 2025-06-12
03:00 | 2025-06-12
02:56 | 2025-06-12
02:40 | 2025-06-12
02:32 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24