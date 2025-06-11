على وقع التصعيد.. مسؤول أميركي يحسم الجدل بشأن جولة الأحد من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران

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قال مسؤول أميركي لوكالة " " إن مبعوث إلى ستيف ويتكوف سيلتقي عباس عراقجي، الأحد، مما يعني أن جولة المحادثات النووية بين واشنطن وطهران ستعقد.وعلى وقع قرار بإجلاء موظفين أميركيين من الشرق الأوسط بسبب "الخطر المحتمل" وفق تعبير الرئيس ، كشفت تقارير صحفية عن تضارب بشأن مصير الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.فبينما قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي إن فرص عقد الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران "تتضاءل"، ذكرت شبكتا " إن" و"سي بي إس" العكس.ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن "احتمال عقد الجولة السادسة من المحادثات المقررة الأحد في سلطنة عمان كما كان مخططا لها، بات يتضاءل بشكل متزايد".إلا أن مراسلا لـ"أكسيوس" قال لاحقا على منصة "إكس"، إن ويتكوف سيلتقي عراقجي في مسقط، الأحد، لمناقشة الرد على المقترح الأميريكي الأحدث بشأن برنامج .في المقابل، نقلت "سي إن إن" و"سي بي إس" عن مسؤول في الإدارة الأميركية، قوله إنه "في الوقت الحالي من المتوقع أن تعقد الجولة من هذا الأسبوع في سلطنة عمان".وفي مقابلة مع صحيفة " بوست" الأميركية نشرت الأربعاء، قال إنه أصبح "أقل ثقة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق" مع حول الملف النووي.وهددت الولايات المتحدة مرارا بتوجيه ضربات عسكرية لإيران، إذا فشلت المفاوضات معها.وردا على ذلك، قال الإيراني عزيز ناصر زاده أمس الأربعاء: "نأمل أن تصل المفاوضات إلى نتيجة، لكن إذا لم يحقق ذلك وفرض علينا صراع فلا شك أن خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا".وتابع: "لدينا القدرة على الوصول إلى كل قواعد (الولايات المتحدة). سنستهدفها كلها من دون تردد في البلدان المضيفة لها".(سكاي نيوز)