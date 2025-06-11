26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بينهما يائير ياكوف.. نتنياهو يعلن استعادة جثتي رهينتين من غزة
Lebanon 24
11-06-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، أمس الأربعاء أن الجيش استعاد جثتي لرهينتين من
قطاع غزة
.
Advertisement
وقال
نتنياهو
إنه "في عملية عسكرية للجيش
الإسرائيلي
وجهاز
الأمن العام
(الشاباك) في قطاع غزة، أعيدت جثتا اثنين من مختطفينا إلى
إسرائيل
".
وتعود إحدى الجثتين ليائير ياكوف، بينما لم يكشف عن اسم الرهينة الآخر.
وحسب نتنياهو، قتل الرهينتان واختطفت جثتاهما من كيبوتس نير عوز، على يد
حركة الجهاد
في 7 تشرين الأول 2023.
وأضاف نتنياهو: "لن نهدأ ولن نسكت حتى نعيد جميع مختطفينا إلى ديارهم، أحياء وأمواتا".
وأعلن الجيش أن الجثتين وصلتا إلى إسرائيل للتعرف عليهما في معهد أبو كبير للطب الشرعي، وأبلغت عائلاتهما.
وحسب تقديرات إسرائيلية، لا تزال
حماس
والفصائل
الفلسطينية
الأخرى تحتجز في قطاع غزة حاليا 53 رهينة، يعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: الجيش استعاد جثتي رهينتين خلال عملية في غزة
Lebanon 24
نتنياهو: الجيش استعاد جثتي رهينتين خلال عملية في غزة
12/06/2025 10:22:46
12/06/2025 10:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: انتشلنا جثتي رهينتين من غزة
Lebanon 24
نتنياهو: انتشلنا جثتي رهينتين من غزة
12/06/2025 10:22:46
12/06/2025 10:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعملية خاصة.. إسرائيل تستعيد جثتي رهينتين
Lebanon 24
بعملية خاصة.. إسرائيل تستعيد جثتي رهينتين
12/06/2025 10:22:46
12/06/2025 10:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: جودي وغادي قتلا في هجوم 7 تشرين الأول وتم اختطاف جثتيهما إلى قطاع غزة
Lebanon 24
نتنياهو: جودي وغادي قتلا في هجوم 7 تشرين الأول وتم اختطاف جثتيهما إلى قطاع غزة
12/06/2025 10:22:46
12/06/2025 10:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران تهدّد: قد نخرج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
Lebanon 24
إيران تهدّد: قد نخرج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
03:17 | 2025-06-12
12/06/2025 03:17:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغموض الذي اكتنف مصيرها.. مسقط تؤكد استضافة المحادثات الأميركية-الإيرانية الأحد
Lebanon 24
بعد الغموض الذي اكتنف مصيرها.. مسقط تؤكد استضافة المحادثات الأميركية-الإيرانية الأحد
03:01 | 2025-06-12
12/06/2025 03:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
توترات كبرى بين أميركا وإيران: ضربة مستبعدة رغم المؤشرات التصعيدية
Lebanon 24
توترات كبرى بين أميركا وإيران: ضربة مستبعدة رغم المؤشرات التصعيدية
03:00 | 2025-06-12
12/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تبعد طائراتها إلى قاعدة جوية نائية.. هذا ما كشفته صحيفة "ذا تليغراف"
Lebanon 24
روسيا تبعد طائراتها إلى قاعدة جوية نائية.. هذا ما كشفته صحيفة "ذا تليغراف"
02:56 | 2025-06-12
12/06/2025 02:56:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد آسيا.. رصد متحور كورونا الجديد بصورة متقطعة في هذه الدولة الأوروبية
Lebanon 24
بعد آسيا.. رصد متحور كورونا الجديد بصورة متقطعة في هذه الدولة الأوروبية
02:40 | 2025-06-12
12/06/2025 02:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي؟
04:41 | 2025-06-11
11/06/2025 04:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!
Lebanon 24
ممثل سوري يصفع باميلا الكيك أمام الجميع!
08:25 | 2025-06-11
11/06/2025 08:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي
Lebanon 24
بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي
08:34 | 2025-06-11
11/06/2025 08:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟
15:41 | 2025-06-11
11/06/2025 03:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها وابنتيها... ممثلة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر (صور)
13:41 | 2025-06-11
11/06/2025 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:17 | 2025-06-12
إيران تهدّد: قد نخرج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
03:01 | 2025-06-12
بعد الغموض الذي اكتنف مصيرها.. مسقط تؤكد استضافة المحادثات الأميركية-الإيرانية الأحد
03:00 | 2025-06-12
توترات كبرى بين أميركا وإيران: ضربة مستبعدة رغم المؤشرات التصعيدية
02:56 | 2025-06-12
روسيا تبعد طائراتها إلى قاعدة جوية نائية.. هذا ما كشفته صحيفة "ذا تليغراف"
02:40 | 2025-06-12
بعد آسيا.. رصد متحور كورونا الجديد بصورة متقطعة في هذه الدولة الأوروبية
02:32 | 2025-06-12
هذا هو عدد النازحين قسرا في العالم
فيديو
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
12/06/2025 10:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
12/06/2025 10:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
Lebanon 24
دموع الأسطورة.. رونالدو يبكي فرحًا بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
01:39 | 2025-06-09
12/06/2025 10:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24