بينهما يائير ياكوف.. نتنياهو يعلن استعادة جثتي رهينتين من غزة

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أكد ، أمس الأربعاء أن الجيش استعاد جثتي لرهينتين من .وقال إنه "في عملية عسكرية للجيش وجهاز (الشاباك) في قطاع غزة، أعيدت جثتا اثنين من مختطفينا إلى ".وتعود إحدى الجثتين ليائير ياكوف، بينما لم يكشف عن اسم الرهينة الآخر.وحسب نتنياهو، قتل الرهينتان واختطفت جثتاهما من كيبوتس نير عوز، على يد في 7 تشرين الأول 2023.وأضاف نتنياهو: "لن نهدأ ولن نسكت حتى نعيد جميع مختطفينا إلى ديارهم، أحياء وأمواتا".وأعلن الجيش أن الجثتين وصلتا إلى إسرائيل للتعرف عليهما في معهد أبو كبير للطب الشرعي، وأبلغت عائلاتهما.وحسب تقديرات إسرائيلية، لا تزال والفصائل الأخرى تحتجز في قطاع غزة حاليا 53 رهينة، يعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.(سكاي نيوز)