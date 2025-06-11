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إقتصاد

الذهب يتجاوز اليورو كأكبر احتياطي ويحتل المركز الثاني.. وهذا جديد أسعاره

Lebanon 24
11-06-2025 | 23:41
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واصل الذهب مكاسبه للجلسة الثانية، مدعوماً بارتفاع التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب تعزز جاذبيته كملاذ آمن، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيخطر شركاء التجارة بمعدلات الرسوم الجمركية خلال أسبوع إلى أسبوعين.
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وارتفع المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 0.6% ليقترب من 3373 دولاراً للأونصة، مواصلاً مكاسب بنسبة 1% سجلها في الجلسة السابقة، حين استفاد أيضاً من تراجع الدولار.
 
بالتوازي، ارتفعت عمليات شراء الذهب لمستويات قياسية فيما شهدت أسعاره قفزات حادة، ما أدى إلى تجاوزه لليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي في محافظ البنوك المركزية عالمياً.  

وفقاً لتقييم سنوي صادر عن البنك المركزي الأوروبي بشأن المكانة العالمية لليورو، فقد بلغت حصة الذهب في الاحتياطيات الأجنبية العالمية، بحسب الأسعار السوقية، نحو 20% بنهاية عام 2024، متجاوزاً اليورو الذي تراجعت حصته إلى 16%. في المقابل، واصل الدولار الأميركي تراجعه التدريجي ليبلغ 46% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

جاء الارتفاع اللافت في قيمة الذهب، التي تضاعفت منذ أواخر عام 2022، مدفوعاً جزئياً بعمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية. فقد تجاوز حجم مشتريات المؤسسات السيادية 1000 طن سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، أي ضعف متوسط وتيرة الشراء قبل عام 2022. وعليه، عادت حيازاتها من الذهب إلى مستويات لم تسجل منذ أواخر سبعينات القرن الماضي. (بلومبرغ)
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