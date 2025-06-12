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عربي-دولي

نتنياهو يسعى لاتفاق أمني مع سوريا.. هذا ما كشفه موقع "أكسيوس"

Lebanon 24
12-06-2025 | 00:15
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كشف مسؤول إسرائيلي، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب من مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، توم باراك، أن تتوسط واشنطن في مفاوضات مع دمشق، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".
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وقال المسؤول للموقع الأميركي، إن نتنياهو يسعى لاتفاق أمني مع سوريا، والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

كما أشار المسؤول إلى أن هدف نتنياهو هو محاولة التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات، بدءاً باتفاقية أمنية مُحدثة تستند إلى اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، مع بعض التعديلات، وانتهاء باتفاقية سلام بين البلدين.
"منفتح على مناقشة اتفاقيات جديدة"
ووفقاً للمسؤول، أبلغ توم باراك الإسرائيليين أن الرئيس السوري أحمد الشرع منفتح على مناقشة اتفاقيات جديدة مع إسرائيل.

وفي شهر أيار الماضي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه نظيره الفرنسي في قصر الإليزيه، إن هناك مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء لـ"تهدئة الأوضاع وعدم خروجها عن السيطرة".

بدوره، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد لقائه مع الشرع، إلى أن الرئيس السوري مستعد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في نهاية المطاف "لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

ولم يعلق الشرع على هذا التصريح، وقال بدلاً من ذلك إنه يؤيد العودة إلى شروط اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 الذي أسفر عن إنشاء منطقة عازلة تشرف عليها الأمم المتحدة في هضبة الجولان.(العربية)


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