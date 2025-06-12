ترامب: أميركا ستحصل على المعادن النادرة من الصين

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أعلن الرئيس الأميركي ، الأربعاء، أن ستحصل على مغناطيسات ومعادن أرضية نادرة من ، وذلك بموجب اتفاقية تجارية جديدة، وأن الرسوم الجمركية على السلع سترتفع لتصل إلى 55%.وفي المقابل، أكد أن الولايات المتحدة ستوفر للصين "ما تم الاتفاق عليه"، وهو ما يشمل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأميركية.وعلى صعيد متصل، ذكرت دولية الأربعاء، أن العديد من العلامات التجارية العالمية من بين عشرات الشركات التي تواجه خطر استخدام العمل القسري خلال سلاسل التوريد الصينية الخاصة بها، لأنها تستخدم معادن أساسية أو تشتري منتجات معدنية مصدرها منطقة شينجيانج في أقصى غرب الصين. (سكاي نيوز عربية)