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إقتصاد

ترامب: أميركا ستحصل على المعادن النادرة من الصين

Lebanon 24
12-06-2025 | 00:19
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستحصل على مغناطيسات ومعادن أرضية نادرة من الصين، وذلك بموجب اتفاقية تجارية جديدة، وأن الرسوم الجمركية على السلع الصينية سترتفع لتصل إلى 55%.
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وفي المقابل، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستوفر للصين "ما تم الاتفاق عليه"، وهو ما يشمل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأميركية.

وعلى صعيد متصل، ذكرت منظمة حقوقية دولية الأربعاء، أن العديد من العلامات التجارية العالمية من بين عشرات الشركات التي تواجه خطر استخدام العمل القسري خلال سلاسل التوريد الصينية الخاصة بها، لأنها تستخدم معادن أساسية أو تشتري منتجات معدنية مصدرها منطقة شينجيانج في أقصى غرب الصين. (سكاي نيوز عربية)
 
 
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