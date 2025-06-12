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عربي-دولي

بوتين: لضرورة التركيز على الثالوث النووي في برنامج التسليح الجديد

Lebanon 24
12-06-2025 | 00:34
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، أن الثالوث النووي سيظل الضامن لسيادة روسيا، مشيرا إلى أنه يؤدي دورًا محوريًا في ضمان توازن القوى في العالم.
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وشدد بوتين على ضرورة التركيز على الثالوث النووي في برنامج التسليح الجديد.
 
وقال بوتين، في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي في اجتماع لكبار المسؤولين عن صناعة الأسلحة في روسيا "لا شك في أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص للثالوث النووي، الذي كان وسيظل ضمانا لسيادة روسيا، ويلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على توازن القوى في العالم".

ولفت بوتين إلى أن حصة الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية الروسية تبلغ 95%، وهي أعلى نسبة بين كل القوى النووية في العالم.

والجدير بالذكر أن الثالوث النووي هو الوسائل العسكرية الثلاث الحاملة للأسلحة النووية، وهي القاذفات الاستراتيجية والصواريخ الباليستية الأرضية الإطلاق والصواريخ الباليستية القابلة للإطلاق من الغواصات. (سكاي نيوز عربية) 
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