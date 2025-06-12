رئيسة بلدية لوس أنجلوس تتوجه لترامب: "أريد أن يفهم أهمية ما يحدث هنا"

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أكدت رئيسة بلدية كارين باس أنها تريد التحدث إلى الرئيس الأميركي ، وذلك مع استمرار الاحتجاجات المناهضة لإدارة الهجرة والجمارك في المدينة منذ أيام ونشر قوات من الجيش والحرس الوطني.وأضافت باس خلال مؤتمر صحافي "أريد أن يفهم أهمية ما يحدث هنا".جاء هذا على وقع تواصل المظاهرات منذ أيام وتجاوز عدد القوات الأميركية المشاركة في التصدي للاحتجاجات المناهضة لسياسة بشأن الهجرة في لوس أنجلوس وحدها، عدد الوحدات العسكرية في كل من وسوريا، حسبما أفادت شبكة "أي بي سي" التلفزيونية.وأشارت الشبكة إلى وجود 4800 جندي من ومشاة البحرية في لوس أنجلوس، في الوقت نفسه يوجد 2500 جندي أميركي في العراق، و1500 في .وكان الأميركي بيت هيغسث، أكد أن نشر قوات في لوس أنجلوس أمر قانوني ودستوري.وقال هيغسث أمس الأربعاء، إن نشر آلاف الجنود في مدينة لوس أنجلوس يهدف إلى الحفاظ على النظام العام، وتمكين عمل وكلاء إنفاذ القانون الفيدراليين.كما أضاف خلال جلسة استماع في : "المهمة في لوس أنجلوس تتعلق بالحفاظ على النظام العام نيابة عن وكلاء إنفاذ القانون، الذين يستحقون أداء مهامهم دون أن يتعرضوا لهجوم من حشود من الناس".وأوضح أن نشر 4000 من قوات الحرس الوطني، و700 من (المارينز) "قانوني ويتوافق مع ".(العربية)