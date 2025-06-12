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عربي-دولي

بعد التقارير عن هجوم إسرائيلي وشيك.. هذا ما كشفه مسؤول إيراني عن العلاقة مع أميركا

Lebanon 24
12-06-2025 | 00:53
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نقلت قناة "الميادين" عن مسؤول إيراني قوله إنه لا مؤشرات على وجود توتر عسكري بين طهران وواشنطن في الوقت الحالي، وذلك وسط تقارير تفيد باستعداد تل أبيب للهجوم على إيران.
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وقال المسؤول إن الهدف الأميركي هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية وقبول المقترحات الأميركية.
 
يأتي ذلك، بينما باشرت الولايات المتحدة تنفيذ عملية إجلاء جزئي لسفارتها في العراق، وفق ما أكده مسؤولون أميركيون وعراقيون لوكالة رويترز، وسط تصاعد المخاطر الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.
 
وتشمل الإجراءات السماح لعائلات العسكريين بمغادرة بعض المواقع العسكرية الأميركية في المنطقة. (روسيا اليوم) 
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