بعد التقارير عن هجوم إسرائيلي وشيك.. هذا ما كشفه مسؤول إيراني عن العلاقة مع أميركا

نقلت قناة "الميادين" عن مسؤول إيراني قوله إنه لا مؤشرات على وجود توتر عسكري بين وواشنطن في الوقت الحالي، وذلك وسط تقارير تفيد باستعداد للهجوم على .

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وقال المسؤول إن الهدف الأميركي هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات النووية وقبول المقترحات الأميركية.

يأتي ذلك، بينما باشرت تنفيذ عملية إجلاء جزئي لسفارتها في ، وفق ما أكده مسؤولون أميركيون وعراقيون لوكالة ، وسط تصاعد المخاطر الأمنية في منطقة .

وتشمل الإجراءات السماح لعائلات العسكريين بمغادرة بعض المواقع العسكرية الأميركية في المنطقة. (روسيا اليوم)