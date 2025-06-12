برلمان الدنمارك يوافق على إقامة قواعد عسكرية أميركية

وافق الدنماركي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بإقامة قواعد عسكرية أميركية على الأراضي الدنماركية، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي إلى بسط سيطرته على غرينلاند التابع للمملكة الدنماركية، والذي يتمتع بالحكم الذاتي.

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وقال منتقدو القرار إن التصويت يمثل تنازلا عن السيادة الدنماركية لصالح . ويوسّع التشريع الجديد اتفاقا عسكريا سابقا تم توقيعه عام 2023 مع ، وكان يمنح القوات الأميركية حق الوصول الواسع إلى القواعد الجوية في البلد الإسكندنافي.



ويأتي توسيع الاتفاق في أعقاب رغبة المتكررة في الاستحواذ على القطبية الغنية بالمعادن والتي تحظى بأهمية استراتيجية، على الرغم من كون الولايات المتحدة والدنمارك حليفين في (ناتو).



وفي رد على أسئلة النواب، كتب الدنماركي لارس راسموسن أن بلاده تحتفظ بالحق في إنهاء الاتفاق إذا ما حاولت الولايات المتحدة ضم غرينلاند بالكامل أو أي جزء منها.

وصوت لصالح مشروع القانون 94 نائبا، بينما عارضه 11. وينتقل التشريع الآن إلى الملك فريدريك العاشر للتصديق عليه. (العربية)