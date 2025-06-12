أيرلندا الشمالية.. أعمال عنف مناهضة للمهاجرين.. وسقوط إصابات

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وذكرت الشرطة أن الاشتباكات التي اندلعت مساء الثلاثاء هدأت قرابة الساعة الواحدة فجراً بتوقيت غرينتش، وتم توقيف خمسة أشخاص بتهم تتعلق بأعمال شغب.تأتي هذه الأحداث بعد مسيرة سلمية يوم الإثنين دعمًا لعائلة ضحية اعتداء جنسي مزعوم، وُجهت على أثره اتهامات لطفلين يبلغان من العمر 14 عامًا، رافقهما في المحكمة مترجم روماني، ما أثار ردود فعل غاضبة تخللتها أعمال شغب أسفرت عن إصابة 15 شرطيًا في الليلة الأولى.وشهدت مناطق أخرى في الشمالية جيوبًا من الفوضى، وسط تحذيرات أمنية من أن منشورات تحريضية على ساهمت في تأجيج "البلطجة العنصرية"، وفق تعبير مساعد رئيس الشرطة ريان هندرسون، الذي أكد عدم وجود دليل على تورط الميليشيات شبه العسكرية الموالية في الاضطرابات.ووصفت أحزاب الحكومة المحلية في بيان مشترك ما يحدث بأنه استغلال مرفوض لجريمة شنيعة بغرض إذكاء الانقسام العرقي، مؤكدين ضرورة "السماح للعدالة بأن تأخذ مجراها".وتعاني بليمينا، التي يسكنها نحو 30 ألف نسمة وتُعرف بولائها المتشدد، من توترات متزايدة على خلفية قضايا الهجرة. وفي خضم الفوضى، لجأ سكان بعض المنازل إلى تعليق لافتات تُظهر هوياتهم الوطنية لتجنّب استهدافهم.وتأتي هذه الأحداث وسط قلق متزايد من تكرار موجات العنف المناهضة للمهاجرين، كما حصل العام الماضي في ، ما دفع الشرطة إلى التحذير من المعلومات المضللة التي تغذي الكراهية، وإلى الاستعداد لاستقدام تعزيزات أمنية من إنجلترا وويلز إذا استدعت الحاجة. (abc)