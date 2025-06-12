بعد آسيا.. رصد متحور كورونا الجديد بصورة متقطعة في هذه الدولة الأوروبية

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وكان قد تم رصد المتحور، الذي يعرف بـ أن بي 1.8.1 أول مرة في كانون الثاني الماضي، وصنفته العالمية على أنه "متحور قيد المراقبة". قالت إن المتحور الجديد لفيروس الذي ينتشر عالميا، خاصة في مناطق في ، لم يتم رصده بصورة كبيرة في .وكان قد تم رصد المتحور، الذي يعرف بـ أن بي 1.8.1 أول مرة في كانون الثاني الماضي، وصنفته العالمية على أنه "متحور قيد المراقبة".

وقال لمكافحة الأمراض إنه تم رصد المتحور في ألمانيا أول مرة في نهاية آذار الماضي، ولكنه لا يظهر بصورة دائمة حتى الآن.



وخلال أحدث أسبوع شمله التقرير والذي انتهى في الثامن من حزيران الجاري، قال المعهد إنه سجل 698 حالة إصابة بكوفيد- بزيادة طفيفة.



وأوضح المعهد أنه "لا يمكن استنتاج أي اتجاه تصاعدي هنا؛ فأعداد حالات الحالية منخفضة، وبالتالي، فإن تسلسل العدوى أقل".

نيهر، عالم الفيزياء الحيوية بجامعة بازل: "انتشار هذا المتحور في ألمانيا يتوقف على كيفية تطور المتحورات الأخرى. من المحتمل للغاية أن يسود متحور NB.1.8.1، ولكن من المرجح أن يكون تأثيره ضئيلا نسبيا".



وأظهرت مراقبة مياه الصرف الصحي أيضا زيادة طفيفة في مستويات كورونا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وإن كانت لا تزال منخفضة. (العربية)