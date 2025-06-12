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صحة
بعد آسيا.. رصد متحور كورونا الجديد بصورة متقطعة في هذه الدولة الأوروبية
Lebanon 24
12-06-2025
|
02:40
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قالت
منظمة الصحة العالمية
إن المتحور الجديد لفيروس
كورونا
الذي ينتشر عالميا، خاصة في مناطق في
آسيا
، لم يتم رصده بصورة كبيرة في
ألمانيا
.
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وكان قد تم رصد المتحور، الذي يعرف بـ أن بي 1.8.1 أول مرة في كانون الثاني الماضي، وصنفته
منظمة الصحة
العالمية على أنه "متحور قيد المراقبة".
وقال
معهد روبرت كوخ الألماني
لمكافحة الأمراض إنه تم رصد المتحور في ألمانيا أول مرة في نهاية آذار الماضي، ولكنه لا يظهر بصورة دائمة حتى الآن.
وخلال أحدث أسبوع شمله التقرير والذي انتهى في الثامن من حزيران الجاري، قال المعهد إنه سجل 698 حالة إصابة بكوفيد- بزيادة طفيفة.
وأوضح المعهد أنه "لا يمكن استنتاج أي اتجاه تصاعدي هنا؛ فأعداد حالات
كوفيد
الحالية منخفضة، وبالتالي، فإن تسلسل العدوى أقل".
وقال ريتشارد
نيهر، عالم الفيزياء الحيوية بجامعة بازل: "انتشار هذا المتحور في ألمانيا يتوقف على كيفية تطور المتحورات الأخرى. من المحتمل للغاية أن يسود متحور NB.1.8.1، ولكن من المرجح أن يكون تأثيره ضئيلا نسبيا".
وأظهرت مراقبة مياه الصرف الصحي أيضا زيادة طفيفة في مستويات
فيروس
كورونا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وإن كانت لا تزال منخفضة. (العربية)
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