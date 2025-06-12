بعد الغموض الذي اكتنف مصيرها.. مسقط تؤكد استضافة المحادثات الأميركية-الإيرانية الأحد

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أكد ، اليوم الخميس، أن الجولة السادسة من المحادثات النووية الأميركية ستعقد المقبل في العاصمة العمانية مسقط.وقال في منشور على منصة إكس "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 (يونيو الجاري)".ويأتي تأكيد الوزير العماني اليوم بعد حالة من الغموض اكتنفت مصير جولة الأحد من المحادثات النووية بين وطهران.كما تأتي بعد تأكيد سابق لمسؤول أميركي، كان قد صرح لـ" "، بأن مبعوث واشنطن إلى سيلتقي ، الأحد.