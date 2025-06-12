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لأوّل مرة.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل بيت جن ويقتل شخصا

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:25
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أفادت مصادر محلية لـ"الحدث" بمقتل شخص واعتقال سبعة آخرين في أعقاب توغل نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في بلدة بيت جن السورية، المحاذية لجبل الشيخ، جنوب غرب ريف دمشق.
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ووصفت المصادر العملية بأنها "الأعمق" في المنطقة منذ سقوط النظام السوري، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تنتشر فيها قوات الاحتلال داخل أحياء بيت جن.
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