لأوّل مرة.. الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل بيت جن ويقتل شخصا

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أفادت مصادر محلية لـ"الحدث" بمقتل شخص واعتقال سبعة آخرين في أعقاب توغل نفذته فجر اليوم في بلدة ، المحاذية لجبل الشيخ، ريف .ووصفت المصادر العملية بأنها "الأعمق" في المنطقة منذ سقوط النظام السوري، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تنتشر فيها قوات داخل أحياء بيت جن.