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عربي-دولي

بشأن إيران وغزة.. اتصال هاتفي بين عبد العاطي وويتكوف

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:31
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أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للشرق الأوسط، لبحث تطورات مفاوضات البرنامج النووي الإيراني.
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وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار المسار التفاوضى القائم بين أميركا وإيران، لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

كما جرى خلال الاتصال التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأميركية بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول الاتصال الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، فضلا عن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من معاناة المدنيين فى غزة.

وأكد وزير الخارجية المصري على ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، تلبى تطلعات شعوب المنطقة فى تحقيق السلام والامن والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط. (روسيا اليوم)
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