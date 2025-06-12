الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت على مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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من المقرر أن تصوّت للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة " "، وفتح كافة المعابر الحدودية لإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية العاجلة.وصاغت مشروع القرار، ويتضمّن "إدانة شديدة لاستخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".وتأتي هذه الخطوة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، والذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، في وقت تحذّر فيه من مجاعة وشيكة تلوح في الأفق.ويرجّح دبلوماسيون أن يُعتمد القرار بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، رغم الضغوط التي مارستها هذا الأسبوع لحثّ عدم دعم ما وصفته بأنه "مسرحية سياسية لا جدوى منها"، بحسب ما نقلته وكالة " ".وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونياً، فإنها تحمل دلالات رمزية قوية كونها تعكس المزاج الدولي إزاء النزاعات والصراعات. (سكاي نيوز)