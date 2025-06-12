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عربي-دولي

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوّت على مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:34
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من المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة "حماس"، وفتح كافة المعابر الحدودية الإسرائيلية لإدخال الغذاء والمساعدات الإنسانية العاجلة.
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وصاغت إسبانيا مشروع القرار، ويتضمّن "إدانة شديدة لاستخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، والذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، في وقت تحذّر فيه الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة تلوح في الأفق.

ويرجّح دبلوماسيون أن يُعتمد القرار بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، رغم الضغوط التي مارستها إسرائيل هذا الأسبوع لحثّ الدول على عدم دعم ما وصفته بأنه "مسرحية سياسية لا جدوى منها"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونياً، فإنها تحمل دلالات رمزية قوية كونها تعكس المزاج الدولي إزاء النزاعات والصراعات. (سكاي نيوز)
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