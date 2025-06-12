التصعيد الأميركي محاولة لتحسين التفاوض مع إيران.. هكذا علّق مسؤول غربي

تعليقا على التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط
، اعتبر مسؤول أمني غربي في حديث للعربية والحدث بأن ما يحصل محاولة من الولايات المتحدة
لتحسين موقفها التفاوضي قبل الجولة السادسة من المفاوضات مع إيران
يوم الاحد المقبل.
فيما أشار مسؤول إيرانيٍ رفيع المستوى إلى أن الإخلاءات الأميركية لعائلات عسكريين ودبلوماسيين من المنطقة ليست تهديداً.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب
قد علق أيضاً على هذه التقارير التي تفيد بنقل عائلات دبلوماسيين وعسكريين أميركيين من منطقة الشرق الأوسط بالقول إن "هذه الإجراءات تأتي لأنّ المكان قد يكون خطراً في ظلّ التوتّرات الراهنة مع إيران". كما جدد ترامب
القول إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.
وقال خلال كلمة له في مركز جون كيندي بواشنطن، إن أميركا أصدرت إشعارا بنقل مواطنيها الأميركيين
من مناطق في الشرق الأوسط لأن المكان هناك قد يكون خطيرا جدا.
وأفادت صحيفة "ووشنطن بوست" أن السفارات الأميركية والقواعد العسكرية في الشرق الأوسط في حالةِ طوارئ مع تصاعد القلق من ضربة إسرائيلية على إيران.
بالتزامن نشر حساب البيت الأبيض
، عبر "إكس" فيديو جديد للرئيس ترامب تضمن مشاهد من تدريبات للجيش الأميركي وتعليقا صوتيا له اعتبر تصعيديا وقرعا لطبول الحرب، وقال ترامب للجنود في المقطع ستدافعون عن أميركا حتى أقاصي الأرض..
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز
"، عن مصادر قولها، إن إسرائيل
تدرس القيام بعمل عسكري أحادي ضد إيران من دون دعم الولايات المتحدة.
وتابعت المصادر أن واشنطن
في حالة ترقب في ظل احتمالية قيام إسرائيل بتوجيه ضربة ضد إيران، وأن البيت الأبيض لم يطلع كبار المشرعين على هذه القضية، فيما تتركز المخاوف الاميركية في أن تقوم إيران بالرد على أي عمل عسكري اسرائيلي ضد أفراد أو أصول أميركية في المنطقة.
وبالرغم من تصاعد حدة التوترات أكد وزير الخارجية
العُماني بدر البوسعيدي أن الجولة السادسة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ستُعقد يوم الأحد
القادم في العاصمة العُمانية مسقط.(العربية)