التصعيد الأميركي محاولة لتحسين التفاوض مع إيران.. هكذا علّق مسؤول غربي

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تعليقا على التصعيد الأخير في منطقة ، اعتبر مسؤول أمني غربي في حديث للعربية والحدث بأن ما يحصل محاولة من لتحسين موقفها التفاوضي قبل الجولة السادسة من المفاوضات مع يوم الاحد المقبل.فيما أشار مسؤول إيرانيٍ رفيع المستوى إلى أن الإخلاءات الأميركية لعائلات عسكريين ودبلوماسيين من المنطقة ليست تهديداً.وكان الرئيس الأميركي قد علق أيضاً على هذه التقارير التي تفيد بنقل عائلات دبلوماسيين وعسكريين أميركيين من منطقة الشرق الأوسط بالقول إن "هذه الإجراءات تأتي لأنّ المكان قد يكون خطراً في ظلّ التوتّرات الراهنة مع إيران". كما جدد القول إن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.وقال خلال كلمة له في مركز جون كيندي بواشنطن، إن أميركا أصدرت إشعارا بنقل مواطنيها من مناطق في الشرق الأوسط لأن المكان هناك قد يكون خطيرا جدا.وأفادت صحيفة "ووشنطن بوست" أن السفارات الأميركية والقواعد العسكرية في الشرق الأوسط في حالةِ طوارئ مع تصاعد القلق من ضربة إسرائيلية على إيران.بالتزامن نشر حساب ، عبر "إكس" فيديو جديد للرئيس ترامب تضمن مشاهد من تدريبات للجيش الأميركي وتعليقا صوتيا له اعتبر تصعيديا وقرعا لطبول الحرب، وقال ترامب للجنود في المقطع ستدافعون عن أميركا حتى أقاصي الأرض..ونقلت شبكة "إن بي "، عن مصادر قولها، إن تدرس القيام بعمل عسكري أحادي ضد إيران من دون دعم الولايات المتحدة.وتابعت المصادر أن في حالة ترقب في ظل احتمالية قيام إسرائيل بتوجيه ضربة ضد إيران، وأن البيت الأبيض لم يطلع كبار المشرعين على هذه القضية، فيما تتركز المخاوف الاميركية في أن تقوم إيران بالرد على أي عمل عسكري اسرائيلي ضد أفراد أو أصول أميركية في المنطقة.وبالرغم من تصاعد حدة التوترات أكد العُماني بدر البوسعيدي أن الجولة السادسة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ستُعقد القادم في العاصمة العُمانية مسقط.(العربية)