قرار تاريخي ضدّ إيران.. اتهام بعدم الامتثال للضمانات النووية والأخيرة ترد

صدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار يؤكد عدم امتثال لالتزاماتها بالضمانات النووية، وهو أول قرار من هذا النوع يصدر منذ أكثر من 20 عامًا.

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جاء ذلك بعد تبني المجلس لمشروع القرار بحق إيران، حيث صوت لصالحه 19 عضوًا، ورفضه 3 أعضاء، وامتنع 11 عن التصويت، بينما تغيّب عضوان عن الجلسة.

من جانبها دانت قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



واعتبرت أنّ القرار "سياسي" ولا يستند إلى أسس فنية أو قانونية.

واشارت إلى أنّ إيران التزمت على الدوام بالضمانات النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفتت إلى أنّ أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس حلت محل أخرى من الجيل الأول في فوردو.

يأتي ذلك بعد أنّ أكد العماني بدر البوسعيدي، اليوم الخميس، أن الجولة السادسة من المحادثات النووية الأميركية ستعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط.



وقال في منشور على منصة إكس "يسعدني أن أؤكد أن الجولة السادسة من المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في مسقط يوم الأحد الموافق 15 حزيران الحالي".



ويأتي تأكيد الوزير العماني اليوم بعد حالة من الغموض اكتنفت مصير جولة الأحد من المحادثات النووية بين وطهران.



وتأتي هذه الأنباء وسط معلومات وتقارير تفيد بأن مستعدة لتوجيه ضربة لإيران.



فقد ذكرت مصادر متعددة لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية أن مسؤولين أميركيين تلقوا معلومات تفيد أن إسرائيل "على أهبة الاستعداد" لشن عملية عسكرية ضد إيران.



وقالت الشبكة إن مسؤولين إسرائيليين ومتحدثين باسم امتنعوا عن التعليق على هذه المعلومات.



وكانت واشنطن أعلنت عزمها تقليص عدد موظفي سفارتها في بغداد لأسباب أمنية، حسبما أكد الذي اعتبر "مكانا خطيرا"، وذلك عقب تهديد إيران باستهداف القواعد الأميركية بالمنطقة في حال اندلاع نزاع.



وتحدث ترامب عن إيران أثناء ظهوره في مركز كينيدي، الأربعاء، قائلا للصحفيين إن نُصحوا بمغادرة الشرق الأوسط "لأنه قد يكون مكانا خطيرا"، كما أكد مجددا أن "لن تسمح" أن تطور إيران سلاحا نوويا.





