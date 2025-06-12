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عربي-دولي

الرئيس الإيراني يؤكد: طهران لن تخضع للقوة

Lebanon 24
12-06-2025 | 04:28
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أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان أن أساس المحادثات مع أميركا هو توجيهات المرشد، مشددا على أن "طهران لن تخضع للقوة"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الخميس، عن بزشكيان: "لن نقبل أبدا أن نخفض أبحاثنا إلى الصفر ثم ننتظر موافقتهم للحصول على المواد النووية اللازمة للصناعة والطب والزراعة وغيرها من العلوم".

وعلق الرئيس الإيراني أثناء زيارته لمحافظة إيلام، الواقعة غربي إيران مساء أمس الأربعاء، في لقاء مع الفعاليات السياسية والاجتماعية: "من قال إنه لا ينبغي السماح لنا بإجراء البحوث العلمية؟ ماذا يفعلون ليأمروننا بتفكيك صناعتنا النووية بالكامل؟".

وتابع : "لن نتهاون أبدا... لقد أكد المرشد الإيراني أننا لن نصنع قنبلة نووية، وهذه هي سياستنا الحاسمة".

وأضاف بزشكيان: "يقولون لنا إنه يجب ألا نمتلك هذه المعرفة النووية، فغدا إن قلنا شيئا، ستُلقي إسرائيل علينا قنابل. في الماضي عندما صنع علماؤنا ونخبنا الصواريخ، لم يعد صدام حسين قادرا على قصف مدننا. كان يقصفنا كل يوم بها قبل أن نمتلكها وعندما صنعنا الصواريخ، لم يعد قادرا على قصفنا".

إلى ذلك، أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، خلال اجتماع لقادة منظمة حشد المستضعفين (الباسيج) التابعة لحرس طهران الكبرى، أن "العدو يهددنا بخوض معركة عسكرية".
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