الرئيس الإيراني يؤكد: طهران لن تخضع للقوة

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أكد الرئيس الايراني أن أساس المحادثات مع أميركا هو توجيهات المرشد، مشددا على أن " لن تخضع للقوة"، بحسب وكالة .ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الخميس، عن بزشكيان: "لن نقبل أبدا أن نخفض أبحاثنا إلى الصفر ثم ننتظر موافقتهم للحصول على المواد النووية اللازمة للصناعة والطب والزراعة وغيرها من العلوم".وعلق أثناء زيارته لمحافظة إيلام، الواقعة غربي مساء أمس الأربعاء، في لقاء مع الفعاليات السياسية والاجتماعية: "من قال إنه لا ينبغي السماح لنا بإجراء البحوث العلمية؟ ماذا يفعلون ليأمروننا بتفكيك صناعتنا النووية بالكامل؟".وتابع : "لن نتهاون أبدا... لقد أكد المرشد أننا لن نصنع قنبلة نووية، وهذه هي سياستنا الحاسمة".وأضاف بزشكيان: "يقولون لنا إنه يجب ألا نمتلك هذه المعرفة النووية، فغدا إن قلنا شيئا، ستُلقي علينا قنابل. في الماضي عندما صنع علماؤنا ونخبنا الصواريخ، لم يعد قادرا على قصف مدننا. كان يقصفنا كل يوم بها قبل أن نمتلكها وعندما صنعنا الصواريخ، لم يعد قادرا على قصفنا".إلى ذلك، أعلن للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، خلال اجتماع لقادة منظمة حشد المستضعفين (الباسيج) التابعة لحرس طهران الكبرى، أن "العدو يهددنا بخوض معركة عسكرية".