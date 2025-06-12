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بالتفاصيل.. هكذا تم اختطاف عناصر من حماس من داخل سوريا

Lebanon 24
12-06-2025 | 04:43
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن عناصره اختطفوا الليلة الماضية أعضاء من حركة حماس خلال عملية في منطقة بيت جن بجنوبي سوريا، ونقلوهم إلى داخل إسرائيل.
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وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه في "إكس" يقول إن "مقاتلين من لواء الإسكندروني نفذوا عملية الليلة الماضية لاعتقال إرهابيين من حماس كانوا ينشطون في منطقة بيت جن جنوب سوريا".

وأوضح بيان أصدره الجيش الإسرائيلي ان المعتقلين كانوا يخططون لشن هجمات على مدنيين وعسكريين إسرائيليين داخل سوريا.

وأضاف المصدر ذاته ان العملية تمت بناء على "معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة ضد الإرهابيين الذين كانوا يحاولون الترويج للعديد من المؤامرات الإرهابية ضد إسرائيل وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".
 
وأكد أنه تم نقل المعتقلين إلى داخل إسرائيل لمزيد من التحقيق من قبل الوحدة 504.

وقال إن الجنود الإسرائيليين عثروا خلال العملية على أسلحة نارية ومخازن ذخيرة وصادروها. (سكاي نيوز عربية) 
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