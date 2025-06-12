بالتفاصيل.. هكذا تم اختطاف عناصر من حماس من داخل سوريا

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قال الجيش ، اليوم الخميس، إن عناصره اختطفوا الليلة الماضية أعضاء من حركة خلال عملية في منطقة بجنوبي ، ونقلوهم إلى داخل .وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على حسابه في "إكس" يقول إن "مقاتلين من لواء الإسكندروني نفذوا عملية الليلة الماضية لاعتقال إرهابيين من حماس كانوا ينشطون في منطقة بيت جن ".وأوضح بيان أصدره الجيش الإسرائيلي ان المعتقلين كانوا يخططون لشن هجمات على مدنيين وعسكريين إسرائيليين داخل سوريا.وأضاف المصدر ذاته ان العملية تمت بناء على "معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة ضد الإرهابيين الذين كانوا يحاولون الترويج للعديد من المؤامرات الإرهابية ضد إسرائيل وقوات ".