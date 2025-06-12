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بالفيديو... تحطم طائرة على متنها 242 شخصاً في الهند

Lebanon 24
12-06-2025 | 05:03
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تحطمت طائرة في مطار أحمد أباد في الهند.
 
 
وقال مصدر هندي لوكالة "رويترز"، إنّ "الطائرة التي تحطّمت تابعة للخطوط الهندية، وعلى متنها ما لا يقلّ عن 242 شخصاً".
 
 
وأضاف أنّ "الطائرة كانت متّجهة إلى مطار بيرمنغهام في بريطانيا".
 
 
ووثقت مقاطع فيديو تمّ تداولها على مواقع التواصل الإجتماعيّ، اللحظات الأولى بعد تحطم الطائرة، واندلاع حريق كبير.
 
 
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