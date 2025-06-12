بالفيديو... تحطم طائرة على متنها 242 شخصاً في الهند

تحطمت طائرة في مطار في .

وقال مصدر هندي لوكالة " "، إنّ "الطائرة التي تحطّمت تابعة للخطوط ، وعلى متنها ما لا يقلّ عن 242 شخصاً".

وأضاف أنّ "الطائرة كانت متّجهة إلى مطار بيرمنغهام في ".

ووثقت مقاطع فيديو تمّ تداولها على مواقع التواصل الإجتماعيّ، اللحظات الأولى بعد تحطم الطائرة، واندلاع حريق كبير.

⚡️تحطم طائرة ركاب بمطار أحمد آباد في الهند، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقا للبيانات الأولية، كان 242 راكبًا pic.twitter.com/iqx7zbMW1K — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 12, 2025 Advertisement