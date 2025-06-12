بالفيديو... تحطم طائرة على متنها 242 شخصاً في الهند

⚡️تحطم طائرة ركاب بمطار أحمد آباد في الهند، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 242 راكبًا pic.twitter.com/iqx7zbMW1K
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 12, 2025
⚡️تحطم طائرة ركاب بمطار أحمد آباد في الهند، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. ووفقا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 242 راكبًا pic.twitter.com/iqx7zbMW1K
#عاجـــــــــــــــل
تحطم طائرة تابعة للخطوط الهندية في "مطار أحمد أباد" وعلى متنها 133 شخصًا#الهند pic.twitter.com/x730L7FDx2
— الجريح كربلاء 5 (@aljarih_5) June 12, 2025
#عاجـــــــــــــــل
تحطم طائرة تابعة للخطوط الهندية في "مطار أحمد أباد" وعلى متنها 133 شخصًا#الهند pic.twitter.com/x730L7FDx2