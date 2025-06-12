هل من اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟

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استبعد الأميركي التوصل إلى اتفاق تجاري بين والاتحاد قريبا، قائلا إن المرجح أن يكون من أواخر الدول التي ستتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.وأشار لوتنيك، الذي طالما أعرب عن إحباطه من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى أن المناقشات تكثفت عقب إعلان رفع الرسوم إلى 50 بالمئة - والذي أرجأ تنفيذه حتى 9 لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات - لكنها لا تزال تسير بوتيرة أبطأ من غيرها.وقال لوتنيك في تصريح لشبكة سي.إن.بي.سي: "أنا متفائل بإمكانية تحقيق ذلك مع . لكن أوروبا ستكون على الأرجح النهاية الحتمية" للاتفاقيات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.وقال وزير التجارة إن "أوروبا كانت أكثر من صعبة" قبل أن يُصدر إنذاره النهائي، ثم "فجأة تحلّوا بالصبر وقدموا عرضًا مناسبًا".