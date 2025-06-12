Advertisement

إقتصاد

هل من اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1374011-638853277144706403.jpg
Doc-P-1374011-638853277144706403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استبعد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبا، قائلا إن المرجح أن يكون الاتحاد الأوروبي من أواخر الدول التي ستتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
Advertisement

وأشار لوتنيك، الذي طالما أعرب عن إحباطه من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى أن المناقشات تكثفت عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع الرسوم إلى 50 بالمئة - والذي أرجأ تنفيذه حتى 9 تموز لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات - لكنها لا تزال تسير بوتيرة أبطأ من غيرها.

وقال لوتنيك في تصريح لشبكة سي.إن.بي.سي: "أنا متفائل بإمكانية تحقيق ذلك مع أوروبا. لكن أوروبا ستكون على الأرجح النهاية الحتمية" للاتفاقيات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة إن "أوروبا كانت أكثر من صعبة" قبل أن يُصدر ترامب إنذاره النهائي، ثم "فجأة تحلّوا بالصبر وقدموا عرضًا مناسبًا".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الألمانية: نسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والهند بحلول نهاية العام
lebanon 24
12/06/2025 18:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق وشيك بين واشنطن وإسرائيل لإيصال المساعدات إلى غزة بعيدا عن سيطرة حماس (أكسيوس)
lebanon 24
12/06/2025 18:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن مساعدات غزة.. اتفاق وشيك بين أميركا وإسرائيل
lebanon 24
12/06/2025 18:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون لمواجهة الهجرة غير النظامية
lebanon 24
12/06/2025 18:02:36 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:27 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:50 | 2025-06-12
10:30 | 2025-06-12
10:27 | 2025-06-12
10:09 | 2025-06-12
10:01 | 2025-06-12
10:00 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24