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إقتصاد
هل من اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟
Lebanon 24
12-06-2025
|
06:00
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وزير التجارة
الأميركي
هوارد لوتنيك
التوصل إلى اتفاق تجاري بين
الولايات المتحدة
والاتحاد
الأوروبي
قريبا، قائلا إن المرجح أن يكون
الاتحاد الأوروبي
من أواخر الدول التي ستتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
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وأشار لوتنيك، الذي طالما أعرب عن إحباطه من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى أن المناقشات تكثفت عقب إعلان
الرئيس دونالد ترامب
رفع الرسوم إلى 50 بالمئة - والذي أرجأ تنفيذه حتى 9
تموز
لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات - لكنها لا تزال تسير بوتيرة أبطأ من غيرها.
وقال لوتنيك في تصريح لشبكة سي.إن.بي.سي: "أنا متفائل بإمكانية تحقيق ذلك مع
أوروبا
. لكن أوروبا ستكون على الأرجح النهاية الحتمية" للاتفاقيات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وقال وزير التجارة إن "أوروبا كانت أكثر من صعبة" قبل أن يُصدر
ترامب
إنذاره النهائي، ثم "فجأة تحلّوا بالصبر وقدموا عرضًا مناسبًا".
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