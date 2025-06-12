الجيش الإيراني يبدأ سلسلة مناورات عسكرية مفاجئة

أصدر رئيس أركان القوات المسلحة باقري اليوم الخميس، أوامر ببدء سلسلة مناورات عسكرية في البلاد، لم تكن مدرجة مسبقاً في الجدول المقرر.

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وأكد اللواء باقري أن الهدف من هذه المناورات هو تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للقوات المسلحة وتقييم جاهزيتها، مشيراً إلى تعديل في الجدول السنوي للتدريبات، حيث ستركز المناورات على مراقبة تحركات العدو وخططه.



ويأتي هذا القرار عقب إصدار مجلس محافظي اليوم قراراً يؤكد عدم امتثال لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية، وذلك لأول مرة منذ نحو 20 عاماً. وبحسب وكالة " "، صوّت لصالح القرار 19 عضواً، فيما عارضه 3 وامتنع 11 عضواً عن التصويت.



، أكد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده ستتخذ إجراءات رداً على القرار، مشيراً إلى تفعيل المجتمع الثالث للتخصيب وزيادة كبيرة في إنتاج المواد المخصبة. وقال كمالوندي: "لقد التزمنا بتعهداتنا، ولا يوجد أي مبرر قانوني لتفعيل آلية الزناد. إيران مستعدة لجميع السيناريوهات للدفاع عن حقوقها".



بدوره، شدد قائد اللواء حسين سلامي على جهوزية بلاده لأي سيناريو وظرف، مؤكداً أن إيران تمتلك الخبرة الحربية اللازمة، وقد خضعت للاختبارات، وعززت قدراتها وحددت أهدافها واستعدت لمواجهة مختلف الأوضاع. (روسيا اليوم)