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عربي-دولي

الجيش الإيراني يبدأ سلسلة مناورات عسكرية مفاجئة

Lebanon 24
12-06-2025 | 06:29
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أصدر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم الخميس، أوامر ببدء سلسلة مناورات عسكرية في البلاد، لم تكن مدرجة مسبقاً في الجدول الزمني المقرر.
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وأكد اللواء باقري أن الهدف من هذه المناورات هو تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للقوات المسلحة وتقييم جاهزيتها، مشيراً إلى تعديل في الجدول السنوي للتدريبات، حيث ستركز المناورات على مراقبة تحركات العدو وخططه.

ويأتي هذا القرار عقب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قراراً يؤكد عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية، وذلك لأول مرة منذ نحو 20 عاماً. وبحسب وكالة "رويترز"، صوّت لصالح القرار 19 عضواً، فيما عارضه 3 وامتنع 11 عضواً عن التصويت.

من جهته، أكد المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن بلاده ستتخذ إجراءات رداً على القرار، مشيراً إلى تفعيل المجتمع الثالث للتخصيب وزيادة كبيرة في إنتاج المواد المخصبة. وقال كمالوندي: "لقد التزمنا بتعهداتنا، ولا يوجد أي مبرر قانوني لتفعيل آلية الزناد. إيران مستعدة لجميع السيناريوهات للدفاع عن حقوقها".

بدوره، شدد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي على جهوزية بلاده لأي سيناريو وظرف، مؤكداً أن إيران تمتلك الخبرة الحربية اللازمة، وقد خضعت للاختبارات، وعززت قدراتها وحددت أهدافها واستعدت لمواجهة مختلف الأوضاع. (روسيا اليوم)
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