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عربي-دولي

شخصان قاما بالإعتداء عليه... وفاة تاجر مجوهرات مصري

Lebanon 24
12-06-2025 | 06:42
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توفي تاجر الذهب المصري أحمد المسلماني، داخل مستشفى خاص في محافظة الإسكندرية، متأثراً بإصابته، إثر اعتداء شخصين عليه بالأسلحة البيضاء.
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وكان انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق محاولة قتل تاجر الذهب في مدينة البحيرة المصرية، بعدما أوقفه شخص أثناء قيادته سيارته وأخرجه منها، ومن ثمّ اعتدى عليه بواسطة سكين بمساعدة شخص آخر. (العربية)
 
 
 
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