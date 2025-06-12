شخصان قاما بالإعتداء عليه... وفاة تاجر مجوهرات مصري

توفي تاجر المصري ، داخل في ، متأثراً بإصابته، إثر اعتداء شخصين عليه بالأسلحة البيضاء.

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وكان انتشر فيديو على ، وثق محاولة قتل تاجر الذهب في مدينة البحيرة ، بعدما أوقفه شخص أثناء قيادته سيارته وأخرجه منها، ومن ثمّ اعتدى عليه بواسطة سكين بمساعدة . (العربية)